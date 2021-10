Juanes abrirá el concierto de The Rolling Stones el 2 de noviembre en Dallas

El cantautor colombiano Juanes tiene razones de sobra para seguir celebrando. No solo disfruta del éxito tras culminar su gira "Origen" por Estados Unidos, sino que también confirmó que será el artista invitado para abrir uno de los conciertos de la famosa banda The Rolling Stones. La cita es el 2 de noviembre en el estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas, en la gira "No filter" de la banda británica. Conoce los detalles del show en este video.