Aunque el detalle fue mínimo, a los fanáticos de “Game of Thrones” no se les escapa nada y la famosa serie nuevamente vuelve a ser objeto de comentarios por tener objetos que no forman parte de la escena. Hace unas semanas fue una taza desechable de café de la famosa cadena Starbucks, esta vez fue una botella plástica de agua la que apareció detrás de la pierna de uno de los actores. El error de producción se hizo viral en Twitter y se juntó con las reacciones de los televidentes sobre el final de la serie.