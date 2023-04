El cantautor británico Ed Sheeran arribó a una corte federal en Manhattan donde inició un juicio en su contra. Sheeran está acusado de haber copiado la música que utilizó en su exitosa canción "Thinking Out Loud" de "Let's Get It On", una de las obras más emblemáticas del siglo pasado que escribieron Marvin Gaye y Ed Townsend.