Aunque Imelda Cortez había aceptado un acuerdo con la Fiscalía, este lunes el tribunal decidió absolverla de todos los cargos y dejarla en libertad. La joven de 20 años pasó un año y siete meses en prisión mientras era juzgada por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa por no atender a su bebé en el nacimiento. Cortez había dicho que no sabía que estaba embarazada y que el parto la sorprendió en su casa, tras el cual sufrió un desmayo. Aunque la niña fue hallada en buen estado de salud, Cortez fue acusada de ocultar el embarazo e intentar asesinar a su hija. El tribunal argumenta que una persona desmayada y en esas condiciones no puede ser responable por lo que no hay culpa ni intención de hacer daño. El embarazo fue producto de violación de parte de su padrastro, quien se declara inocente y enfrenta un proceso penal aparte. Está pendiente que la defensa de la joven decida si interpondrá una demanda en contra del Estado salvadoreño.