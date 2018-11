"Es falso. Totalmente falso [...] No existen ni siquiera un nivel probatorio que justifique lo que están diciendo. [...] Pero Manafort ha negado, niega Wikileaks y no existe ningún tipo de fundamento para haber aseverado tal situación", dice en entrevista con CNN en Español el abogado de Julian Assange, Carlos Poveda, sobre las presuntas reuniones secretas dentro de la embajada ecuatoriana en Londres entre su cliente y el ex jefe de campaña de Donald Trump Paul Manafort, reportadas por el diario británico The Guardian.