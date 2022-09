Julio Iglesias Jr.: Deberíamos tener memes de Julio durante todo el año

Julio Iglesias Jr. lanza su nuevo álbum "Under The Covers", en donde hace también una reversión del éxito de 1980 "Into The Night" de Benny Mardones. En Café CNN hablamos en detalle sobre su viaje personal, la construcción de este álbum y la salud de su padre. En el video la entrevista y completa en nuestro canal de YouTube.