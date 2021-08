Jorge Said planeaba salir de Afganistán el lunes, pero el movimiento talibán desató el caos tomándose el poder horas antes. Él fue enviado a un hotel desde el que ve a miles de personas que identifica como refugiados, mientras relata que no ha podido ni siquiera ducharse por falta de agua. El cineasta asegura que la comida todavía no falta, pero que hay patrulleros que le impiden hacer su trabajo, grabar cualquier imagen y que incluso sus productores están amenazados de muerte. Escucha su relato del caos y el terror que se siente en Kabul.