Conoce las reveladoras confesiones de las Kardashian

En un revelador episodio de «Keeping Up with the Kardashians: The Final Curtain», las famosas socialité confesaron cómo han enfrentado algunas dificultades importantes en sus vidas. Varias integrantes de esta familia respondieron a los comentarios sobre el sufrimiento que supuestamente padecen los hombres que salieron con ellas, y afirmaron que varios de sus ex actualmente son exitosos gracias a ellas. En el video te contamos los detalles.