Lou Correa, congresista demócrata por California, escuchó la comparecencia de Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este miércoles ante la Cámara de Representantes. Nielsen dio a entender que presentaba un informe alarmante, pero Correa tiene otra opinión: “Dio muchos datos, pero a mí no me convencieron. No hay estado de emergencia en la frontera. Lo que pasa es que este Presidente piensa que es un emperador”, afirmó Correa.