La selección argentina se prepara para el Mundial de Rusia 2018

Sergio Romero, por años portero titular de la selección argentina de fútbol, se lesionó y no estará en el Mundial de Rusia. Esto le abre la puerta a otros guardametas para integrar el once titular de Jorge Sampaoli, quien todavía no entrega detalles sobre cómo será el modelo táctico que empleará para intentar ganar el título. Hugo Manu Correa con los detalles.