En Colombia, los familiares de muchos de los migrantes venezolanos que fallecen en ese país no tienen dinero para sepultarlos. Ese drama humanitario ha aumentado desde 2015, según empresas funerarias de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Muchos cuerpos de venezolanos no podrán regresar a su tierra debido a que las familias no tienen los recursos para transportarlos. Algunas funerarias donan lo necesario para que se tenga un entierro digno.