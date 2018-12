CifraDelDía: Se multiplican los US$ 100.000 de Lance Asmtrong invertidos en Uber en 2009

El exciclista estadounidense Lance Amstrong dijo en entrevista con CNBC que en el 2009 invirtió US$ 100.000 en Uber. En ese momento, la empresa estaba valorada en cerca de US$ 3.5 millones, pero ahora roza los US$ 120 millones. Amstrong dijo que esa inversión salvó a su familia luego de que el atleta estuviera envuelto en temas de dopaje. Uber planea hacer su debut en Wall Street en 2019.