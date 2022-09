Lanzan avance de una película sobre el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard

El famoso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llega a la pantalla en forma de ficción. El servicio de streaming Tubi anunció su nueva película "Hot Take: The Depp/Heard Trial". La producción no solo contará la historia de uno de los casos más controversiales que se han transmitido, sino que también recreará algunas escenas personales basadas en la vida de casados de Depp y Heard. Mira las imágenes.