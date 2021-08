La asesora lingüística y periodista Paulina Chavira explica qué es el lenguaje binario no directo y por qué algunas personas usan la vocal "e" como una alternativa para hallar un punto neutro de referencia no ligado al género gramatical femenino ni masculino, por ejemplo, "compañere" en lugar de compañero o compañera. Chavira dice que esta evolución no es exclusiva del idioma español, y que otras lenguas como el inglés o el sueco han encontrado este punto neutro.

