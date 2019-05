El líder opositor Leopoldo López agradeció al Gobierno de España de Pedro Sánchez y dijo que está en condición de huésped ante medios afuera de la residencia del embajador de España en Caracas: “Estoy acá y no en mi casa evidentemente porque buscarían nuevamente llevarme a Ramo Verde […] yo no quiero volver a la cárcel, la cárcel es un infierno, pero también quiero dejar muy claro que no le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro”.