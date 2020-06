Las revelaciones del libro del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton se han convertido en un dolor de cabeza para la Casa Blanca, que busca impedir a toda costa que salga a la venta el próximo martes. “The Room Where It Happened” describe a un presidente para quien, según Bolton, es difícil pensar en una sola decisión que no fuera impulsada por los cálculos de reelección. CNN y otros tuvieron acceso a una copia del libro que ha saltado a la lista de los más vendidos en Amazon y Gabriela Matute Urdaneta nos hace un recuento de algunos extractos.