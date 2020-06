Una funcionaria de la Casa Blanca había dado su visto bueno al borrador del nuevo libro del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton “The Room Where It Happened” sobre que su contenido no revelaba información clasificada. Pero el sucesor de Bolton como asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien pidió una nueva revisión. Ahora, una demanda contra Bolton busca suspender la publicación argumentando que el libro contiene información sensible solamente por el hecho de que el gobierno de Trump no ha terminado.