Señalan a Kamala Harris de incluir sus libros en centros de procesamiento, pero es noticia falsa

El diario New York Post publicó un artículo en el que señalaba falsamente que copias de un libro de la vicepresidenta Kamala Harris formaban parte de unos kits de bienvenida que eran entregados a niños migrantes no acompañados en un centro de procesamiento en Long Beach, California. En la foto que acompañó al artículo se ve el libro de Harris, junto con otros libros. Hasta la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, repitió la mentira. Pero Harris no está lucrando con la problemática migratoria de Estados Unidos ni su libro está siendo incluido como material que se entrega a los menores no acompañados, aunque insista la extrema derecha.