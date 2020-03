: Hace cinco años, en un viaje por carretera de Ohio a Indiana, Mendl se hartó de que su hermana, Riva, no parara de hablar de su futura boda, aunque no estaba saliendo con nadie en el momento. Mendl le prometió que si lo invitaba a su matrimonio iría acompañado de una llama. Riva, pensaba que era una broma, pero el día de la boda, su hermano apareció con una llama que había alquilado por US $400.00