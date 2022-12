AMLO no reconoce a Boluarte y defiende a Pedro Castillo: "Constitución peruana tiene fallas"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió al ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo. "Hay que reconocer que ganó democráticamente (Pedro Castillo) y que no se le puede destituir. Que eso de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema una falla antidemocrática", dijo el mandatario. López Obrador fue cuestionado sobre el reconocimiento de su Gobierno a la presidenta Dina Boluarte, a lo que contestó que "lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana (...) Es una doctrina de política exterior en México. Ni para bien o mal no existe en México el reconocimiento a ningún Gobierno extranjero".