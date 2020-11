López Obrador defiende su postura de no felicitar a Biden y genera opiniones divididas entre los mexicanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió una vez más su decisión de no enviar una felicitación al presidente electo de EE.UU., Joe Biden, hasta que las autoridades electorales estadounidenses no lo ratifiquen. El mandatario dijo que esta postura no afectará la relación con EE.UU., porque México no es «colonia» ni «pelele» de gobiernos extranjeros. Mientras tanto, la ciudadanía tiene opiniones encontradas sobre el posicionamiento gubernamental.