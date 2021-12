El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no hay que temer por la nueva variante del covid-19, pues todavía no hay información suficiente para saber si es más contagiosa o no que anteriores mutaciones. Además, afirmó que el país dispone de vacunas suficientes para empezar a aplicar dosis de refuerzo a personas mayores y maestros. Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que ómicron llegará a México en algún momento, por lo que deberán prepararse para ello.