Las loterías Mega Millions y Powerball aún no tienen ganador y acumulan premios millonarios

Los juegos de lotería más famosos de Estados Unidos, Mega Millions y Powerball, no tuvieron ganador del premio mayor este martes y miércoles, pues ningún boleto acertó los seis números en el sorteo. La lotería Powerball elevó el premio a un estimado de US $640 millones y la lotería Mega Millions tendrá un premio mayor estimado en US $750 millones este viernes.