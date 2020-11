La lucha de la cantante Leslie Grace contra la depresión

En un diálogo íntimo con Camilo, la cantante Leslie Grace cuenta el camino que ha recorrido para superar sus episodios de depresión. «Yo quiero estar aquí para largo, no me quiero deprimir y no poder dar lo mejor de mí», dice «La Princesa de la Bachata», y además resalta la importancia del cuidado de la salud mental y espiritual, sobre todo para los artistas.