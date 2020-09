Científicos de la NASA analizaron rocas lunares que apoyan una teoría que considera que la Luna es el resultado del choque de dos planetas. Según la teoría del gran impacto, la Tierra se estrelló contra otro planeta llamado Theia. Esto dio origen a la Luna y la Tierra como los conocemos hoy. La investigación de los científicos de la NASA se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.