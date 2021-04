El desgarrador relato de la madre de Daunte Wright sobre su última llamada con su hijo

Momentos antes de que Daunte Wright muriera por disparos de una agente, llamó a su madre y le dijo que la policía lo había detenido. No tenía idea que sería la última vez que hablaría con su hijo. «Pensé que lo estaban arrestando. La chica que lo acompañaba me llamó por FaceTime y me dijo que le habían disparado. Esa fue la última vez que lo vi», relató la mamá de Wright.