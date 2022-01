"No sé cómo voy a salir adelante. No merecía esto. Yo le quería dar su último beso a mi niña, no me dejaron y pregunté cuántos balazos recibió mi hija, y lo que yo escuché fue de 20 a 30", dijo a Univisión Anna Machado, madre de Diamond Álvarez, la adolescente de 16 años que murió por varios disparos en Houston este martes.