Una madre de familia guatemalteca que intentó ingresar a Estados Unidos de manera ilegal a través de la frontera con México en compañía de su hija adolescente terminó separada de ella por más de un mes: "Tuve que suplicar para que me dejaran darle un abrazo a mi niña, le pedía a la trabajadora social por favor un minuto, y no me lo quería dar". Mira el video del momento en que finalmente se pudo reencontrar con ella y su esposo luego de que un grupo de voluntarios pagara la fianza de 15.000 dólares y su traslado vía terrestre de Arizona a Nueva York.