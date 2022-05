EE.UU. confirma que no invitará a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas

Kevin O'Reily, coordinador de la Cumbre de las Américas, dijo que EE.UU. no invitará a ningun representante del Gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro a la reunión en Los Ángeles. O'Reilly también dijo que aún no ha enviado invitación a Juan Guaidó. CNN pidió la reacción al Gobierno de Maduro ante el anuncio de O'Reilly, pero aún no se ha obtenido una respuesta.