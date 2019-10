El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió de nuevo contra el presidente de Colombia, Iván Duque, durante una rueda de prensa. “Yo a Duque le he dicho en varias oportunidades que es paramilitar, narcotraficante, y él, no protesta. Pero porque le dije ‘Porky’, sacaron una nota de protesta”, afirmó Maduro. “Disculpas, no te digo más imbécil ni ‘Porky’, pero tú le pides perdón al mundo entero, pueblo de Colombia y al pueblo de Venezuela por las mentiras que llevaste a la ONU”, añadió. Duque en anteriores ocasiones ha dicho que no le importa que “la dictadura” le propine insultos. El Gobierno de Maduro nunca ha aportado pruebas ni hay indicios de que Duque haya cometido ninguna de las cosas de las que lo acusa Maduro.