Puede que Magic Johnson ya no juegue en la NBA, pero el miembro del Salón de la Fama aún da asistencias muy valiosas. La leyenda de los Lakers anunció que EquiTrust Life Insurance Co., de la cual él es dueño mayoritario, proveerá US$ 100 millones en capital para financiar préstamos federales destinados a hombres y mujeres de raza negra propietarios de negocios que hayan sido impactados por la crisis provocada por el covid-19.