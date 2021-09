El "malinchismo" es preferir lo extranjero sobre lo propio. ¿Lo padeces?

Se trata de un término propiamente mexicano, pero el concepto no solo involucra una actitud que se da en ese país. Aquí dos expertos desglosan el concepto y debaten sobre si se trata o no de algo exclusivo de México. Para Alejandro Tomasini, autor del ensayo "Malinchismo filosófico y pensamiento mexicano", el factor histórico de la complicidad con el conquistador es lo que hace que "el malinchismo" sea en esencia mexicano. Federico Kukso, periodista científico, cree que se extiende ampliamente por América Latina. Escucha por qué... y si tú lo padeces o no.