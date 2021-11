El senador demócrata Manchin dijo que no apoyará proyectos de ley del presidente Biden

El Senador demócrata Joe Manchin se rehúsa a apoyar el plan de infraestructura de US$ 1,2 billones y el paquete social de US$ 1,75 billones provocando dudas sobre si el presidente Biden podrá pasar su agenda en el congreso. Manchin dice que cree que los demócratas están cambiando los números sobre cuánto costará el paquete social de US$ 1,75 billones. Ione Molinares te trae los detalles en el siguiente video.