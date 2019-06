Este viernes se cumplen diez años del golpe de Estado contra el expresidente de Honduras Manuel Zelaya. Según afirmó Zelaya, “el país está incendiado en llamas al borde del abismo”. La situación no parece ser de conformidad para sus residentes. Sin embargo, y a pesar de las continuas manifestaciones callejeras, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que “los del camino malo no pasarán”. Ante la crisis política, social y económica de Honduras, analistas políticos confirman que su fin pasará por no permitir la reelección presidencial y por terminar la impunidad en los procesos de corrupción.