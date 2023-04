¿Una nueva oportunidad para un necesario acercamiento o una burla? La Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, celebrada este martes en Colombia, no ha dejado indiferente a un sector de la oposición venezolana que no cree en los procesos de diálogos con el régimen de Nicolás Maduro. María Corina Machado, precandidata para las primarias de la oposición venezolana por Vente Venezuela, argumenta en Conclusiones por qué no tenía expectativas en este proceso.