Mariah Carey cerró con broche de oro el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's interpretando su éxito "All I want for Christmas is You" junto a dos invitados muy especiales. La cantante también compartió que estará en la portada de la revista WMag edición navideña. En una entrevista contó, entre otras cosas, lo que significa para ella la Navidad.

