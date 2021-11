Mariah Carey regresa con un nuevo especial de Navidad llamado "Mariah's Christmas: The magic continues", que saldrá al aire el 3 de diciembre por la plataforma Apple TV+. El programa tendrá como invitados especiales a Khalid y a Kirk Franklin, como parte de la promoción de su nueva canción "Fall in love at Christmas". La superstrella ya hizo un especial de este tipo en diciembre de 2020. En ese momento las invitadas fueron Ariana Grande y Jennifer Hudson.