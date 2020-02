Los premios Oscar: ¿buena plataforma para las marcas?

Los premios de la Academia son la plataforma perfecta para que ciertas marcas presenten sus mejores comerciales. La cadena estadounidense ABC habría cobrado entre US$ 2,4 a US$ 2,6 millones por 30 segundos de comercial frente a más de US$ 6 millones que cobra el Superbowl. Pero tras conocerse que esta fue una de las transmisiones de la entrega de los Oscar con menor audiencia, ¿valió la pena la inversión?