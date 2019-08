El escritor y sociólogo Fréderic Martel, autor de “Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano”, habló con Aristegui sobre la supuesta doble vida de algunos sacerdotes. Su libro es el resultado de cuatro años de investigación en el Vaticano. Un sacerdote le dijo a Martel que un 80% de los clérigos sería homosexual. El libro de Martel no confirma de modo independiente la veracidad de esa declaración. Para el autor, “el escándalo no se trata de la homosexualidad. Se trata de la hipocresía y el secreto”. Desde la publicación del libro, el Vaticano no ha emitido ningún pronunciamiento. El papa Francisco abordó el tema de la homosexualidad en una entrevista para el libro “La Fuerza de la Vocación” publicado en 2018. Para el papa Francisco, según sus declaraciones, “la cuestión de la homosexualidad es una cuestión muy seria que hay que discernir adecuadamente”.