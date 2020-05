¿Podemos contraer el virus por nuestras mascotas?

La veterinaria Marta Sánchez-Emden nos explica que hasta el momento no hay evidencia que confirme que nuestras mascotas puedan contagiarnos de coronavirus. Sánchez asegura que se han hecho pruebas en 4.500 en todo el mundo a perros y gatos. Un perro y dos gatos en EE.UU. y dos o tres animales en Hong Kong dieron positivo en la prueba, pero no han tenido síntomas respiratorios y se sabe que no se lo transmitieron a sus dueños. Se piensa que estos animales se infectaron por el dueño o por una superficie contaminada.