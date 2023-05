Cillian Murphy, Matt Damon y Emily Blunt protagonizan la cinta "Oppenheimer" sobre la primera bomba atómica

Universal Pictures prepara el lanzamiento de "Oppenheimer", una película que relata cómo se desarrolló la primera bomba atómica. La cinta es protagonizada por Cillian Murphy, quien interpreta a J. Robert Oppenheimer, un científico que intenta salvar al mundo durante la Segunda Guerra Mundial, así como por Matt Damon y Emily Blunt. Dirigida por Christopher Nolan, se basa en la biografía "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", de Kai Bird and Martin J. Sherwin. ¡Tenemos más detalles e imágenes!