Investigan posible relación sexual de representante republicano con una menor

El Departamento de Justicia de EE.UU. investiga una posible relación sexual entre el representante republicano por Florida Matt Gaetz y una joven de 17 años. Gaetz negó información que le relacionaba con esta causa, tras una publicación en The New York Times. En entrevista con la cadena Fox, el congresista dijo que ha sido extorsionado por un exfuncionario del Departamento de Justicia que le pide US$ 25 millones para no destapar esta supuesta relación sexual y que, tanto él como su familia están colaborando con las autoridades federales para esclarecer los hechos. El exfuncionario ha negado algún intento de extorsión o que tenga que ver con la investigación.