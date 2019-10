Estados Unidos aún no define si decidirá restringir el asilo político a inmigrantes que deseen cruzar la frontera con México. El presidente Donald Trump ha tratado de impulsar dos medidas con el fin de disminuir el flujo migratorio hacia el país. En este caso, la Corte Federal de Apelaciones escuchó a los abogados defensores de inmigrantes, que demandaron esas medidas, y a los abogados del Gobierno. Así, una de las reglas consiste en que los migrantes esperen en México hasta que se solucionen sus casos tras haber solicitado el asilo. La Corte no ha revelado la respuesta oficial. LEE: Trump sugirió dispararles a los migrantes en las piernas, según The New York Times