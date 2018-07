Se venció el plazo dado por un juez de EE.UU. para que el Gobierno reunifique a los menores que fueron separados de sus padres en la frontera. El gobierno del presidente Donald Trump dice que cumplió la orden, pero asegura que 711 familias no fueron elegibles para reunificación, debido a antecedentes penales o porque no pudieron ser localizados. Jonathan Ryan, director ejecutivo de la organización para la Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), asegura que algunas reunificaciones no se han dado porque los padres de los menores han sido deportados.