Messi vs. un huevo. Mira cuántos 'likes' le faltan al campeón del mundo para dominar el top 5 en la historia de Instagram

Nombra cualquier título con seleccionados nacionales y sabrás que Messi ahora lo tiene. También incontables récords con el Barcelona. Esta vez no son Mbappé, Neymar o Cristiano Ronaldo quienes rivalizan con el capitán de la Selección Argentina. El flamante campeón del mundo lucha 'like' a 'like' contra un huevo por consagrase como rey absoluto en la historia de Instagram