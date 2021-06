No hablamos de nuestras fuentes, pero hicimos una investigación durante semanas, dice Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times sobre el caso del metro en Ciudad de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a una investigación publicada el domingo por el diario The New York Times sobre el incidente del metro en Ciudad de México el 3 de mayo. Según la investigación periodística del diario estadounidense, graves fallas en la edificación de la obra parecen haber causado el colapso. The New York Times indica que su informe se basa en documentos gubernamentales, entrevistas con personas que trabajaron en la construcción de la línea 12 del metro y análisis realizados por expertos. López Obrador dijo que pudo haber filtraciones de documentos oficiales al medio estadounidense para su investigación, algo que según el mandatario siempre se da. AMLO menciona que este caso pudiera haber un interés por magnificar información que afectaría a su Gobierno. Por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que su gobierno utilice filtraciones periodísticas para informar de su trabajo. Sheinbaum pidió esperar a los dictámenes que ofrecerán tanto una empresa noruega y como la Fiscalía de la Ciudad de México para conocer qué causó el colapso de un tramo de la línea 12 del metro. Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times conversó con CNN sobre la investigación realizada.