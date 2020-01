Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se refirió en conferencia de prensa a la situación de los migrantes en la frontera con Guatemala. El mandatario dijo que se busca proteger los “Derechos humanos, ofrecer refugio aunque parezca contradictorio, protección porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas”.