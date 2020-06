El Gobierno de México negó haber recibido un préstamo del Banco Mundial por US$ 1.000 millones. “Este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el Congreso y no va a financiar el programa de respuesta al covid-19”, dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

