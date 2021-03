México dice que trabaja por la seguridad de menores migrantes no acompañados bajo su resguardo

La situación de los niños migrantes no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos es tema de conversaciones conjuntas entre los gobiernos de ambas naciones y los gobiernos centroamericanos. La patrulla fronteriza de EE.UU. informó el fin de semana que hay más de 4.000 menores no acompañados bajo su custodia, pero México no precisó la cifra de menores migrantes resguardados en sus instituciones de asistencia social, aunque el gobierno asegura que trabaja por garantizar su seguridad. Rey Rodríguez desde la Ciudad de México con el reporte.