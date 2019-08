“Los grandes periodistas no necesariamente tienen que estar de acuerdo con las grandes transformaciones”, aseguró Arturo Rodríguez, reportero de la revista Proceso en México Opina y quién ha cuestionado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus conferencias matutinas. Mientras que el analista político Hernán Gómez asegura que existen varios mitos en los medios mexicanos: “Como que el presidente no puede criticar a los medios, pero los medios sí pueden criticar al presidente, eso no lo comparto, los medios no están obligados a tomar partido, pero me parece sano que otros medios en otros países sacan un editorial y establecen una posición clara”.